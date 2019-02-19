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Краеведческие чтения пройдут в Волгоградской области

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Областные краеведческие чтения стартуют в Волгограде. Историю региона обсудят молодые ученые России, Италии и Китая.

Мероприятие стартует в областном краеведческом музее 20 февраля. Чтения будут посвящены истории Волгоградской области в XVIII–XX веках, новейшей истории, религиозному наследию региона, казачеству и архитектуре. Ученые подготовят порядка 120 выступлений. По итогам чтений будет сформирован сборник научных работ «Вопросы краеведения», сообщает «НовостиВолгограда.ру».

В мероприятии принимают участие молодые ученые из разных регионов России, а также исследователи из Италии и Китая. Организаторы чтений отмечают, что интерес к подобным встречам в последнее время растет, исследователи больше внимание уделяют истории и развитию Волгоградской области.

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