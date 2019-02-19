Детей в Курганской области накормили странным мясом

Детей в столовой одной из школ Курганской области накормили странным мясом. Фотографии школьного обеда опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Юргамыш LIVE».

Инцидент произошел в учебном заведении в поселке Юргамыш и вызвал негодование пользователей Сети.

«Что это за доисторическое животное такое?», «Мои детки пришли из школы и сказали, что больше не хотят ходить в столовую, что им не нравится, как там готовят», «А потом у детей животы болят», «Да уж, и мы этому живой пример, мне учитель позвонила и сказала, что медик сказала, что нам нужно сдать анализ на лямблии», — приводит телеканал «360» сообщения возмущенных родителей, которыми те делились в соцсетях.

Кто-то из подписчиков высказал предположение, что неприглядного вида мясо на снимке может оказаться коровьим языком. Как пишет ИА «Ура.ру», в региональном департаменте образования сделали запрос в районную администрации, а у чиновников потребовали проверить качество питания в районных школах.

13 февраля сообщалось, что прокуратура начала собственную проверку по факту смерти школьника во время урока во Владивостоке.