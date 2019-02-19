Жительницу Иркутска осудили за смерть дочери от ВИЧ-инфекции

В Иркутске оглашен приговор в отношении женщины, которая не верила в существование ВИЧ-инфекции. Из-за отказа от лечения умерла четырехмесячная дочь подсудимой.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным суда, женщина сама являлась носителем ВИЧ и не принимала мер к собственному лечению. Также она отказывалась от лечения четырехмесячной дочери. В результате девочка скончалась в одной из больниц Иркутска, сообщает ИА IrkutskMedia.

По решению суда женщина приговорена к одному году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Рязани суд приговорил к ограничению свободы семейную пару, чей ребенок скончался от тяжелого заболевания. Родители отказались от использования лекарств и лечили ребенка молитвами.