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Чеченский министр Умаров прочитал стихи Кадырова о родовом селении

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прочитал стихи главы республики Рамзана Кадырова о его родовом селении Беной.

«Я с удовольствием прочитаю вам стихи, которые родились в романтической душе главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова», — цитирует Умарова телеканал «360».

По словам министра, Кадыров написал стихи «у трескучего костра в живописном краю».

В созвездии тепла я душу распростер. 
Здесь дремлет тишина, здесь говорлив костер,
Здесь мысли разбрелись, умчались кто куда.
Здесь небо, как гранит, здесь чистая вода,
Здесь воздух — исполин, здесь заторможен бег.
Здесь братья на подбор в неистовой борьбе.
Усталость, гнев и боль проходят стороной.
Благодарю тебя, мой трепетный Беной.

Ранее, 25 января, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заступился за российскую журналистку Ольгу Скабееву и потребовал, чтобы депутат Верховной рады Борислав Береза извинился перед ней за свое поведение. Он подчеркнул, что Береза рискует получить «звонкую оплеуху» от «истинного мужчины», если откажется принести извинения Скабеевой.

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