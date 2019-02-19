Пьяные кандидаты в депутаты от ЛДПР подожгли администрацию в Амурской области

В Амурской области двух кандидатов в депутаты от ЛДПР подозревают в поджоге здания администрации поселка Прогресс, сообщает информагенство «Амур.Инфо».

ЧП произошло в ночь на 18 февраля. В результате возникшего пожара полностью выгорел актовый зал. По предварительным подсчетам, материальный ущерб составил более 350 тыс. рублей. Никто не пострадал.

«В ночное время было выбито стекло, и в окно закинули горящий предмет», — рассказал глава поселка Сергей Проворотов, добавив, что здание было оборудовано сигнализацией и в нем на момент поджога никого не находилось.

Как уточнили областной пресс-службе МВД, горящим предметом была автомобильная шина.

Полиция изъяла следы обуви и протекторов шин, а также записи с камер видеонаблюдения. Изучив их, стражи порядка установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Позже были задержаны два подозреваемых — 1977 и 1980 годов рождения. Они дали признательные показания, но не смогли четко пояснить причины произошедшего, указав лишь, что были пьяны. Поджигателей поместили в изолятор, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Глава Прогресса задержание двух человек подтвердил. По его словам, мужчины зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных депутатов поселка. Чиновник уточнил, что мужчины зарегистрированы в партии ЛДПР.

«Виновные или не виновные, я не могу говорить. Но именно эти лица задержаны как подозреваемые», — пояснил Проворотов, отметив, что не знает мотива этих людей.