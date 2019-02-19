Прямой эфир

Пьяные кандидаты в депутаты от ЛДПР подожгли администрацию в Амурской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Амурской области двух кандидатов в депутаты от ЛДПР подозревают в поджоге здания администрации поселка Прогресс, сообщает информагенство «Амур.Инфо»

ЧП произошло в ночь на 18 февраля. В результате возникшего пожара полностью выгорел актовый зал. По предварительным подсчетам, материальный ущерб составил более 350 тыс. рублей. Никто не пострадал.

«Многие, победив на выборах, теряют ощущение реальности»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак — о хамстве чиновников, любимых Telegram-каналах и ораторских курсах для членов партии

«В ночное время было выбито стекло, и в окно закинули горящий предмет», — рассказал глава поселка Сергей Проворотов, добавив, что здание было оборудовано сигнализацией и в нем на момент поджога никого не находилось.

Как уточнили областной пресс-службе МВД, горящим предметом была автомобильная шина.

Полиция изъяла следы обуви и протекторов шин, а также записи с камер видеонаблюдения. Изучив их, стражи порядка установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Позже были задержаны два подозреваемых — 1977 и 1980 годов рождения. Они дали признательные показания, но не смогли четко пояснить причины произошедшего, указав лишь, что были пьяны. Поджигателей поместили в изолятор, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. 

Глава Прогресса задержание двух человек подтвердил. По его словам, мужчины зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных депутатов поселка. Чиновник уточнил, что мужчины зарегистрированы в партии ЛДПР.

«Виновные или не виновные, я не могу говорить. Но именно эти лица задержаны как подозреваемые», — пояснил Проворотов, отметив, что не знает мотива этих людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одессе сожгли иномарку активиста евромайдана
Жириновский призвал выгнать Лазарева с «Евровидения» из-за его слов о Крыме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017