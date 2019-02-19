Россияне стали чаще менять имена

В России зафиксировали рост количества зарегистрированных актов о смене имени. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минюста.

В ведомстве выяснили, что в 2018 году в России зарегистрировали 87574 акта о изменении имени, а в 2017 году данный показатель составил 85818 актов, в 2016-м — 82943, в 2015-м — 81229. Также уточняется, что всплеск желающих поменять имя был зафиксирован в 2014 году — таких оказалось 91,6 тыс. человек, а наименьший показатель отметили в 2011 году — 74,8 тыс.

Как сообщает телеканал «360», согласно пятилетней статистике, граждане страны стали реже вступать в брак. Так, в прошлом году в РФ заключили 967 тыс. браков, что на 21% меньше показателя 2013 года (1,2 млн браков). В 2017 году число составило более миллиона. По мнению председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, сокращение числа заключенных браков кроется в демографических проблемах 1990-х годов.

31 января сообщалось, что москвичи чаще всего называли новорожденных в 2018 году Марией и Александром, а самыми необычными именами стали Адель-Иллария и Филл.