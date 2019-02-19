Прямой эфир

Россияне стали чаще менять имена

0
Фото: РИА Новости/Андрей Иглов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России зафиксировали рост количества зарегистрированных актов о смене имени. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минюста.

В ведомстве выяснили, что в 2018 году в России зарегистрировали 87574 акта о изменении имени, а в 2017 году данный показатель составил 85818 актов, в 2016-м — 82943, в 2015-м — 81229. Также уточняется, что всплеск желающих поменять имя был зафиксирован в 2014 году — таких оказалось 91,6 тыс. человек, а наименьший показатель отметили в 2011 году — 74,8 тыс.

Как сообщает телеканал «360», согласно пятилетней статистике, граждане страны стали реже вступать в брак. Так, в прошлом году в РФ заключили 967 тыс. браков, что на 21% меньше показателя 2013 года (1,2 млн браков). В 2017 году число составило более миллиона. По мнению председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, сокращение числа заключенных браков кроется в демографических проблемах 1990-х годов.

31 января сообщалось, что москвичи чаще всего называли новорожденных в 2018 году Марией и Александром, а самыми необычными именами стали Адель-Иллария и Филл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Павильон для свадеб построят в усадьбе Люблино в Москве
Эксперты назвали главным трендом 2019 года «голые» свадебные платья

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017