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Вход в Музей Победы станет бесплатным по военному билету в День защитника Отечества

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Все посетители Музея Победы, у которых есть военный билет, смогут войти бесплатно в День защитника Отечества, 23 февраля. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

Документ необходимо будет предъявить на кассе. Также по военному билету можно будет бесплатно посетить один из сеансов в кинотеатре музея. В этот день там покажут фильмы «Спасти Ленинград», «Офицеры» и «Т-34».

Сводный детский духовой оркестр «Юные фанфары России» выступит в Музее Победы 23 февраля. Тысяча музыкантов одновременно исполнят классическую и современную эстрадную музыку. Будут открыты интерактивные площадки, на которых реконструкторы проведут «Уроки живой истории». 

Квест для детей «Герои снежной крепости» пройдет на площадке боевой техники музея.

От станции метро «Парк Победы» будут запущены бесплатные автобусы. В 21:00 с площадки Музея Победы можно будет увидеть праздничный салют, передает НСН.

Москву в День защитника Отечества украсят около 450 плакатов с поздравлениями.

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