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Часть Митрополичьего сада в Петербурге реставрируют за 27,5 млн рублей

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Северная часть Митрополичьего сада, примыкающая к корпусу Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге, будет отреставрирована. Работами займется компания «Стройтехуслуги», сообщает пресс-служба Смольного.

Сумма контракта составляет 27,5 млн рублей. Средства на реставрацию выделят из городского бюджета по программе комитета по госконтролю, использованию и охране памятников. Для начала работ необходимо получить разрешение комитета, сообщает телеканал «78».

Историческая структура Митрополичьего сада восстанавливается с 2015 года. В тот год специалисты лечили и убирали больные деревья, вырезали сухие ветки. В 2016 году они занимались демонтажем диссонирующей градирни. В 2017 по 2018 годах в саду прокладывали новые дорожки, укладывали газоны, устанавливали светодиодные светильники. Объем финансирования в эти годы составил 98,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что из-за работы реставраторов в Выборгском замке более 600 жителей Выборга в Ленинградской области остались без электричества.

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