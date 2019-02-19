Первый театральный диктант пройдет в Омске

В Омске в честь Года театра впервые проведут театральный диктант. Желающих принять участие ждут 17 марта на 19 площадках города.

Акцию предложили провести муниципальные библиотеки. Текст зачитают актеры омских театров. Для диктанта выбрали отрывок из «Записок из Мертвого дома» Достоевского. В нем писатель делится впечатлениями о рождественском представлении, которые устроили арестанты в омском каторжном остроге, сообщает ИА «Город55».

Напомним, 18 января во Владивостоке начался Всероссийский театральный марафон. Главный проект Года театра, передавая эстафету от города к городу, плавно движется с востока на запад, чтобы охватить все 85 регионов страны. Статуэтка будет путешествовать по дальневосточным областям до 22 февраля, а далее ее ждут в Сибири. Завершится марафон в Калининграде 15 ноября.