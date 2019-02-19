Прямой эфир

Дело возбудили после гибели трех человек от отравления в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подмосковном Подольске три человека, включая ребенка, насмерть отравились угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, при осмотре квартиры был обнаружен настенный газовый котел, при этом в помещениях не работала вентиляция. В итоге три человека, в том числе ребенок 2011 года рождения, отравились угарным газом. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области от отравления угарным газом погибли десятилетний мальчик и 13-летняя девочка. В доме оказалась закрыта заслонка печи, газ начал скапливаться из-за отсутствия тяги. Мать погибших госпитализирована в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое мужчин насмерть отравились угарным газом в Татарстане
Пять человек отравились угарным газом в Воронеже

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017