Дело возбудили после гибели трех человек от отравления в Подмосковье

В подмосковном Подольске три человека, включая ребенка, насмерть отравились угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, при осмотре квартиры был обнаружен настенный газовый котел, при этом в помещениях не работала вентиляция. В итоге три человека, в том числе ребенок 2011 года рождения, отравились угарным газом. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области от отравления угарным газом погибли десятилетний мальчик и 13-летняя девочка. В доме оказалась закрыта заслонка печи, газ начал скапливаться из-за отсутствия тяги. Мать погибших госпитализирована в тяжелом состоянии.