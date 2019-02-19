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Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

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Фото: РЕН ТВ
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Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.

Как рассказал Квачков корреспонденту «Известий», в планах — увидеться с женой, детьми и вернуться к военно-научной и общественно-политической деятельности. Видео публикует сайт телеканала РЕН ТВ.

«Я военный, оцениваю обстановку. Душа есть, чувства тоже есть — все, отдых закончился, пора на работу», — заявил он.

В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы по делу о подготовке вооруженного мятежа. Позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет. В августе 2017 года экс-полковника ГРУ приговорили к 1,5 годам колонии строгого режима за «возбуждение ненависти либо вражды» (ст. 282 УК РФ). Наказание 70-летний Квачков отбывал за снятый им видеоролик, который, по мнению суда, призывает к вооруженному захвату власти в России. Своей вины он не признал.

В начале февраля суд в Мордовии освободил его от отбывания наказания в связи с декриминализацией первой части статьи («Экстремизм»).

В 2005 году Квачкова обвинили в покушении на главу «Роснано» Анатолия Чубайса. После трех лет заключения он был оправдан.

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