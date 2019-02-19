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Камыш загорелся на берегу реки в Ростове-на-Дону

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В ночь на 19 февраля в черте Ростова-на-Дону произошел крупный природный пожар. На левом берегу реки загорелся камыш.

Информация о возгорании в районе улицы Луговой поступила на пульт дежурного в 23:30. Территория оказалась труднодоступной для пожарных. С огнем боролись при помощи спецтехники — восемь спасателей на двух машинах, уточняет RostovGazeta.

Сотрудники МЧС оставались на месте происшествия до утра, чтобы исключить возможное повторное возгорание или своевременно его ликвидировать.

Ранее сообщалось, что первый с начала 2019 года лесной пожар зафиксировали в Ванинском районе Хабаровского края. Травяные палы образовались там из-за аномально бесснежной зимы.

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