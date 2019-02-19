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ФАС объяснила необходимость роста цен на продукты

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Если цены на продукты перестанут расти, производители лишатся адекватной прибыли и не смогут вкладываться в развитие производства. Такое мнение в интервью «РИА Новости» во вторник, 19 февраля, высказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

По его словам, удержание цен на одном уровне в течение длительного времени может указывать на картельный сговор. Ситуация, при которой цены сначала снижаются, а затем поднимаются, является нормальной для рыночной экономики.

В связи с этим он пояснил, что рост стоимости птицы и яиц, фиксировавшееся в прошлом году, связано с активным развитием этого сектора. По словам чиновника, постоянно низкие цены постоянно держаться не могут, поскольку предприятиям нужно отдавать взятые долги.

«В убыток себе работать никто не собирается», — приводит слова Цыганова «Федеральное агентство новостей».

В конце января ФАС подвела промежуточные итоги проверок цен на социально значимые товары. Как пишет «Газета.ру», случаи, когда требовалось вмешательство антимонопольного органа, были единичными.

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