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Кадыров объяснил передачу полномочий премьеру Чечни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил временное назначение премьер-министра Муслима Хучиева исполняющим обязанности главы региона. По его словам, причиной тому стала простуда, на период которой он передал свои полномочия председателю правительства Чечни.

«Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Кадыров пояснил, что болезнь пришлась на дни, в которые были назначены важные командировки, поэтому ему пришлось временно поручить исполнение обязанностей главы региона Хучиеву с 11 февраля. Уже с 16 февраля Кадыров вернулся к работе, пишет «Газета.ру».

«Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Всё теперь нормально», — добавил он, посоветовав всем заниматься спортом.

В декабре Кадыров назвал свое главное достижение за 11 лет руководства республикой. Им, по его словам, стало восстановление региона и обеспечение должного уровня безопасности для населения.

Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с 2007 года. В 2011 году его переизбрал парламент Чечни. На прямых выборах через пять лет он получил 97,56% голосов. Явка составила 94,8%. 

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