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Путешествующего автостопом туриста спасли на трассе в Татарстане

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Замерзающего туриста спасли на дороге возле населенного пункта Васильевка в Буинском районе Татарстана. Им оказался 36-летний мужчина, который передвигался автостопом.

Он сам позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112, рассказал, где находится, и попросил помощи, сообщили ИА «Татар-информ» в ГУ МЧС по Татарстану.

Спасатели сразу же отправились на место, отыскали замерзающего, усадили в машину и напоили чаем. Потом мужчину передали медикам скорой помощи. О том, в каком он состоянии сейчас, не сообщается.

Ранее сообщалось о неблагоприятных погодных явлениях в Татарстане. Из-за метели и сильных порывов ветра без электричества остались более 3,4 тыс. жителей республики.

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