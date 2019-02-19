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В ФАС прокомментировали срыв сделки по покупке Schlumberger доли в EDC

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов заявил, что срыв сделки по приобретению американской Schlumberger доли в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) не послужит негативным сигналом для других иностранных инвесторов. Такое мнение он высказал в интервью «РИА Новости», опубликованном во вторник, 19 февраля.

Представитель ФАС отметил, что в Schlumberger объясняют отказ от сделки истечением мандата на ее совершение. Он также не исключил, что интерес к ней снова восстановится в будущем, если «будут более благоприятные политические условия в мире».

«Никто не говорит о том, что такая ситуация с санкциями навсегда. Российское государство запретительное решение не приняло», — подчеркнул он.

Schlumberger отозвала свое ходатайство по покупке 49% акций EDC 5 февраля. Американская компания сделала это, не дождавшись решения правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Глава ФАС Игорь Артемьев тогда отмечал, что ведомство вместе с руководством Schlumberger пришло к выводу, что для подобной сделки пока «не время», но не исключил, что к вопросу можно будет вернуться через несколько лет. В свою очередь Цыганов говорил, что причиной отмены сделки стали американские санкции.

«Передача активов, передача управления российской компанией, продажа этих активов в какой-то период, если вдруг компания не сможет работать в России, — это всё сложно. Это требует и времени, и серьезных затрат», — приводит его слова ТАСС.

До этого Schlumberger уже пыталась приобрести долю в EDC в 2015 году.

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