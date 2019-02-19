СК сообщил о задержании врио главы подмосковного Дзержинского

Временно исполняющий обязанности главы подмосковного города Дзержинского Сергей Грибинюченко задержан по подозрению в получении взятки. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

По версии следствия, Грибинюченко 18 февраля получил взятку в $20 тыс. от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных служб.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Московской области», — говорится в сообщении СК.

В настоящий момент врио главы Дзержинского задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). С ним проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Позже будет решен вопрос об избрании для него меры пресечения.

Грибинюченко занял должность исполняющего обязанности главы Дзержинского 25 января. Перед этим он был главой Пушкинского муниципального района Московской области.

5 февраля СК сообщал, что заместителя главы департамента производства полетов — главного пилота ПАО «Аэрофлот» Анатолия Якимчука — обвиняют в покушении на дачу взятки. Уточняется, что Якимчук передал 50 тыс. рублей председателю центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому за содействие в получении положительного заключения о годности к летной работе.