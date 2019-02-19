Гигантского снеговика соорудили в Миассе

В Миассе рядом с поселком Восточный появился гигантский новогодний снеговик. Его построили два студента, которые решили принять участие в интернет-конкурсе на самое высокое снежное изделие. В качестве награды обещаны 100 тыс. рублей.

Как отмечает 1obl.ru, высота миасского снеговика – 3,5 м. Он украшен новогодними игрушками и мишурой, на снежном «теле» выложена надпись «2019», а вместо носа – морковка, выращенная в собственном огороде одним из студентов.

По словам Даниила Ащина, сначала они соорудили деревянный короб и закидали туда снег. На него поместили второй короб со снегом. А затем обложили фигуру снежными комьями, чтобы она получилась круглой формы.

Создатели снеговика из Миасса признались, что знают о конкурентах, обошедших их в размерах снежного изделия. Однако радующиеся снеговику местные жители приносят им больше удовольствия, чем мечты о денежном призе.