Прямой эфир

Гигантского снеговика соорудили в Миассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Миассе рядом с поселком Восточный появился гигантский новогодний снеговик. Его построили два студента, которые решили принять участие в интернет-конкурсе на самое высокое снежное изделие. В качестве награды обещаны 100 тыс. рублей.

Как отмечает 1obl.ru, высота миасского снеговика – 3,5 м. Он украшен новогодними игрушками и мишурой, на снежном «теле» выложена надпись «2019», а вместо носа – морковка, выращенная в собственном огороде одним из студентов.

По словам Даниила Ащина, сначала они соорудили деревянный короб и закидали туда снег. На него поместили второй короб со снегом. А затем обложили фигуру снежными комьями, чтобы она получилась круглой формы.

Создатели снеговика из Миасса признались, что знают о конкурентах, обошедших их в размерах снежного изделия. Однако радующиеся снеговику местные жители приносят им больше удовольствия, чем мечты о денежном призе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самого большого в РФ снеговика решили построить в Тюмени
Японец прокатил снеговика на багажнике велосипеда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017