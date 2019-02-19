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Североуральское «Соцэнерго» признали банкротом

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Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Соцэнерго» в Североуральске. Его кредитором выступало ЕМУП «Водоканал», сумма долга – 45 млн рублей.

Первое исковое требование к организации было подано в 2016 году, когда заемщик не смог рассчитаться по долговым обязательствам. В результате суд признал невозможным восстановление платежеспособности компании в установленные законом сроки.

Как отмечает ТагилСити.Ру, в отношении «Соцэнерго» открыто конкурсное производство сроком на полгода.

Предприятие «Соцэнерго» было зарегистрировано в 2013 году. Его основной вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда. Компания обслуживала 30 многоквартирных домов в Североуральске.

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