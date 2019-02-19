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Кандидат в президенты Украины обвинил власть в подкупе избирателей

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Кандидат в президенты Украины от украинской партии «Основа» Сергей Тарута заявил, что нынешняя киевская власть пытается подкупить избирателей. Об этом он рассказал 18 февраля в эфире телеканала NewsOne.

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По его мнению, что у украинского лидера Петра Порошенко «нет даже теоретических шансов» на победу на честных выборах.

Политик рассказал, что власти прибегают к различным методам воздействия на избирателей: фальсификация, принуждение или наем.

Он также отметил важный факт, который до сих пор не был проверен. По словам Таруты, в январе было утилизировано около 30 тонн купюр номиналом 200 и 500 гривен в размере 46 млрд гривен.

«И сейчас, когда понимаешь насколько СБУ лояльна к действующей власти, то вдруг появилось огромное количество денег, которыми население пытаются подкупить, и эти огромные деньги «бродят», — добавил политик.

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы пройдут 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Согласно соцопросам от 31 января, фаворитом президентской гонки является актер Владимир Зеленский.

Среди соперников Зеленского на выборах — действующий президент Украины Петр Порошенко, лидеры партии «Батькивщина» и «Гражданская позиция» Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, а также один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.

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