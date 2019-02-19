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Источник сообщил о досрочном закрытии стартового комплекса на Байконуре

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Один из двух оставшихся на космодроме Байконур стартовых комплексов для ракеты-носителя «Протон» выведут из эксплуатации в 2020 году, что на три года раньше, чем было запланировано. Об этом 19 февраля пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что в 2023 году один из двух оставшихся стартовых комплексов закроют в 2023 году. Также, по словам источника, на космодроме останется только один стартовый комплекс, который хотят закрыть в 2025 году.

«Протон» — одноразовая ракета-носитель тяжелого класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. Разработана в 1961–1967 годах.

21 декабря «Протон-М» с космическим аппаратом для Министерства обороны России успешно стартовал с космодрома Байконур. Отмечалось, что предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.

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