Источник сообщил о досрочном закрытии стартового комплекса на Байконуре

Один из двух оставшихся на космодроме Байконур стартовых комплексов для ракеты-носителя «Протон» выведут из эксплуатации в 2020 году, что на три года раньше, чем было запланировано. Об этом 19 февраля пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что в 2023 году один из двух оставшихся стартовых комплексов закроют в 2023 году. Также, по словам источника, на космодроме останется только один стартовый комплекс, который хотят закрыть в 2025 году.

«Протон» — одноразовая ракета-носитель тяжелого класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. Разработана в 1961–1967 годах.

21 декабря «Протон-М» с космическим аппаратом для Министерства обороны России успешно стартовал с космодрома Байконур. Отмечалось, что предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.