Квачков выйдет на свободу во вторник

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, обвинявшийся в покушении на Анатолия Чубайса и экстремизме, выйдет на свободу из мордовской колонии во вторник, 19 февраля. Об этом сообщило 18 февраля агентство «Интерфакс».

Квачков 18 августа 2017 года был приговорен к 1,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Причиной этого стал записанный им видеоролик. По мнению суда, видео призывает к агрессивным действиям в адрес представителей власти и вооруженному захвату власти в стране.

Так как первая чaсть cт. 282 («Экстремизм») перестала быть уголовным преступлением, суд в Мордовии освободил его от отбывания наказания.

До этого, в феврале 2013 года, Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы по делу о подготовке вооруженного мятежа, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет. А в 2005 году Квачкову было предъявлено обвинение в покушении на Анатолия Чубайса, после трехлетнего заключения экс-полковника оправдали.