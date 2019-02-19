Прямой эфир

В Нюрнберге объявили режим ЧС после обнаружения бомбы времен войны

0
Фото: Twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти немецкого города Нюрнберг объявили режим ЧС после обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Об этом 18 февраля сообщил ТАСС.

Снаряд весом 250 кг с взрывателем обнаружили на западе города. Саперы планировали обезвредить бомбу к вечеру, однако их работу осложнило то, что что применение обыкновенного способа обезвреживания с использованием химического взрывателя замедленного действия оказалось невозможным.

Позже пожарные эвакуировали 8 тыс. человек из располагающихся рядом районов на время проведения работ по обезвреживанию. Кроме того, режим ЧС объявили и в соседнем городе Фюрт, который располагается в 7 км от Нюрнберга.

9 февраля сообщалось, что в Чеченской Республике спасатели обнаружили авиабомбу, пролежавшую в земле свыше 20 лет. Находка весит 500 кг. Ее нашли на окраине села Бамут Ачхой-Мартановского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Париже обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны
В Германии захотели избавиться от ядерных бомб США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017