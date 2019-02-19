В Нюрнберге объявили режим ЧС после обнаружения бомбы времен войны

Власти немецкого города Нюрнберг объявили режим ЧС после обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Об этом 18 февраля сообщил ТАСС.

Снаряд весом 250 кг с взрывателем обнаружили на западе города. Саперы планировали обезвредить бомбу к вечеру, однако их работу осложнило то, что что применение обыкновенного способа обезвреживания с использованием химического взрывателя замедленного действия оказалось невозможным.

Позже пожарные эвакуировали 8 тыс. человек из располагающихся рядом районов на время проведения работ по обезвреживанию. Кроме того, режим ЧС объявили и в соседнем городе Фюрт, который располагается в 7 км от Нюрнберга.

9 февраля сообщалось, что в Чеченской Республике спасатели обнаружили авиабомбу, пролежавшую в земле свыше 20 лет. Находка весит 500 кг. Ее нашли на окраине села Бамут Ачхой-Мартановского района.