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США призвали РФ содействовать поставкам гумпомощи в лагерь «Эр-Рукбан»

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Фото: ТАСС/Константин Мачульский
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Содействовать регулярным поставкам гумпомощи в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан» призвали Россию США. Об этом заявил в понедельник, 18 февраля, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

«Недавний гуманитарный конвой был позитивным шагом, и мы призываем Россию содействовать дальнейшим регулярным поставкам гуманитарной помощи», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ООН и Сирийский арабский Красный Полумесяц привезли в «Эр-Рукбан» «жизненно необходимую гуманитарную помощь».

Лагерь «Эр-Рукбан» находится в зоне безопасности в Эт-Танфе, там же, где размещена база военных США. Боевики блокируют периметр зоны и не пропускают гуманитарную помощь. В лагере могут находиться около 40 тыс. человек, некоторые пленные погибли из-за тяжелых условий.

15 февраля стало известно, что в сирийских районах Джлеб и Джебель-эль-Гураб создадут пункты временного размещения для спасения беженцев лагеря «Эр-Рукбан».

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