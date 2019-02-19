В Минпромторге назвали варианты развития малоформатной торговли в России

Стандарты по размещению ларьков, автолавок, фудтраков станут прерогативой субъектов федерации и местных властей. Минпромторг исходит из того, что предпринимателям нужно гарантировать предоставление цивилизованных торговых мест — неважно, каким образом это будет сделано. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

По словам министра, все предложенные нами изменения сводятся к тому, чтобы обеспечить стабильность работы малого и среднего бизнеса.

«Например, местные власти принимают решение о сносе или переносе нестационарного торгового объекта. Мы считаем, что нужно гарантировать предпринимателю, что ему предоставят место — неважно где. От субъекта и местных властей зависит, как строится структура торговли в регионе, какие должны быть в районе, муниципалитете единые стандарты по ларькам, автолавкам, фудтракам», — сказал Мантуров.

По его словам, с учетом ожидаемых дополнительных инвестиций в размере 220 млрд рублей в ближайшие три года после принятия законодательных поправок, включая инфраструктуру, строительство самих нестационарных объектов, будет обеспечено больше 250 тыс. новых рабочих мест.

Одновременно министр пообещал, что возвращения хаотичной торговли, как это было в 1990-е годы, не случится.

«Никакого возврата к 1990-м годам и не предполагалось, тем более мы уже давно забыли, что у метро хаотично стояли ларьки. Все будет цивилизованно», — заверил Мантуров.

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«Нужно гарантировать предпринимателю место — неважно где»