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Британская журналистка назвала Москву сверкающим бездушным городом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Британское издание The Times опубликовало статью журналистки Дженис Тернер, которая называется «Москва — сверкающий город, утративший душу». В тексте речь идет о балете, аэропорте и кошках, однако о российской столице — мало информации.

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Журналистка написала, что Москва из «трудного потрепанного города превратилась в трудный и сверкающий город». Помимо этого, она отметила, что Красная площадь «превратилась в торговый центр с предметами показной роскоши».

Почти половину статьи журналистка посвятила балетным тренировкам, где ей удалось побывать. Однако, какое отношение занятия труппы имеют к характеру Москвы, она не уточнила.

После этого Тернер стала рассказывать о порядке досмотра в аэропорту. По ее словам, одна из сотрудниц попросила женщину полностью застегнуть пакет с туалетными принадлежностями, что вызвало сильное негодование британки. Журналистка отметила, что сотрудница аэропорта «тосковала по своему призванию советской бабушки».

Последняя часть материала рассказывает о попытке Тернер взять кошку из приюта. По ее словам, общение с сотрудницей заведения стало «чем-то средним между собеседованием на работу и первым свиданием». Она обратила особое внимание «привередливость» столичных кошек и щепетильность работников приюта, которые не хотели давать животным дешевый корм.

Из этого британская журналистка сделала вывод, что Москва — это «трудный и сверкающий» город, «потерявший свою душу».

9 февраля сообщалось, что австралийский писатель Марк Томас поделился впечатлениями после своего недавнего визита в Россию. Мужчину поразила обувь россиян и «торжество потребительства».

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