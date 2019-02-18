Бои на световых мечах признали видом спорта во Франции

Всегда мечтали стать джедаем и сразиться с противниками, как мастер Йода? Теперь это реально: бои на световых мечах признали полноценным спортом во Франции. Мушкетерам такое и не снилось... Световые мечи приравняли по статусу к шпаге, рапире и сабле.

Во Франции знают, как подогреть интерес к спорту среди молодежи. В программу Олимпийских игр – 2024 в Париже такое фехтование пока не включили. Но с ажиотажем вокруг киносаги этого не стоит исключать.