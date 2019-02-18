В Киеве предложили отказаться от посещающих РФ кандидатов на «Евровидение»

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил 18 февраля, что украинские артисты, которые продолжают выступать в России, не должны представлять свою страну на песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Об этом политик написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Если на «Евровидение» от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и дальше, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!» — сказал он.

Местное издание «Гордон» отмечает, что окончательный выбор кандидата от Украины для участия в конкурсе состоится 23 февраля. В финал отбора вышли YUKO, Maruv (Анна Корсун), Brunettes Shoot Blondes, Kazka, Freedom-jazz и Anna Maria. YUKO и Maruv ездили выступать в Россию, при этом солистка первой группы — Юлия Юрина — имеет российское гражданство.

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил певца Сергея Лазарева, который поедет в Израиль, в антироссийской позиции.