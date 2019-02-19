Финн Тапио Лауронен занял первое место на этапе Кубка мира по бахам в Карелии

Финский экипаж Тапио Лауронен/Тони Тапио Лауронен стал победителем первого этапа Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес 2019» — единственной в мире снежно-ледовой бахи, которая состоялась в Карелии 15–17 февраля одновременно с первым этапом чемпионата России по ралли-рейдам. Об этом информирует пресс-служба мероприятия.

Второе место в этапе мирового первенства занял российский экипаж Владимир Васильев/Константин Жильцов, который также стал победителем среди участников этапа чемпионата России.

Третье место на Кубке мира по бахам досталось литовско-польскому экипажу Бенедиктас Ванагас/Бартоломей Бобо. Ему удалось одержать победу в соревновании с чешско-словацким экипажем во главе с Мирославом Заплеталом, который не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел за пределы трассы.

«Дороги такие же, как и год назад, но сейчас они стали уже. И были свои сложности. Но мне нравится гонка, и я рад выиграть ее», — поделился впечатлением победитель этапа мирового первенства финн Тапио Лауронен.

«Шикарная гонка, шикарные дороги. Хоть в этом году было узко почищено, всё равно получаешь колоссальное удовольствие от езды. Всем гонщикам очень нравится», — отметил обладатель Кубка мира по ралли-рейдам 2014 года и неоднократный чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев.

Трасса Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес 2019» проложена по дорогам Сортавальского и Суоярвского районов Республики Карелия. В этом году в гонке приняло участие рекордное число иностранных пилотов — на мероприятии были заявлены ралли-гонщики из 15 стран: Аргентины, Султаната Оман, Италии, Франции, Чехии, Венгрии, Словакии, Польши, Румынии, Финляндии, Латвии, Литвы, Туркменистана, Украины и России. Всего в соревновании принимали участие 44 участника, финишировали 37 экипажей.

В первый день соревнования, 15 февраля, экипажи преодолели первый спецучасток в 19 км. 16–17 февраля гонщики проехали более 500 км по снежно-ледовым дорогам и финишировали в поселке Вяртсиля. Вечером в воскресенье состоялась церемония награждения победителей и призеров.

Второй этап Кубка мира по бахам 2019 года состоится в Дубае с 7 по 9 марта 2019 года. Участники российского чемпионата в следующий раз встретятся в Астрахани, где с 24 по 27 апреля состоится ралли-рейд «Золото Кагана».