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Сорняки признали угрозой для армии США

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Фото: Depositphotos
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Инженерные войска США разместили на портале госзакупок тендер на очистку территории военной базы от сорняков. В списке растений, представляющих «угрозу» для страны, оказались в том числе расторопша и чертополох.

На борьбу с данными растениями «будут брошены тысячи специалистов и миллионы долларов», передает «Федеральное агентство новостей».

Очистить от сорных растений предлагается около 1 тыс. га земли в районе базы ВВС и армии США Льюис-Маккорд. В качестве причин размещения такого заказа указываются пожарная безопасность и снижение расходов на уборку территории.

В июне 2018 года США предупредили Европу о «набирающей силу России». Американские эксперты отметили, что Москва пытается ответить на угрозу расширения НАТО.

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