Запуск серийного производства самолета МС-21 перенесен

Иркутский авиационный завод перенесет выпуск первых серийных пассажирских самолетов МС-21 на конец 2020 года из-за остановки поставок композитных материалов, которые оказались перекрыты из-за санкций США. Об этом 18 февраля рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, компания сейчас работает над разработкой собственных композитных материалов, которые должны заменить импортируемые из США и Японии. Такие материалы используются при производстве крыльев воздушного судна.

«Необходимые разработки и российские партнеры, в частности «Росатом», уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается», — приводит «РИА Новости» заявление Чемезова.

Как уточняет «Газета.ру», поставки композитных материалов из США и Японии были сорваны из-за санкций, введенных Вашингтоном против компаний, входящих в Объединенную авиастроительную корпорацию и «Ростех».

Первый полет российского ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21 состоялся 28 мая 2017 года. Запуск пассажирского лайнера в серийное производство изначально планировался в 2017 году, но потом был перенесен на 2020 год.

В январе вице-премьер Юрий Борисов заявил в ходе встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым о планах увеличить темпы производства самолетов МС-21 до 100 единиц в год.