Военный эксперт одобрил уничтожение предназначенных Китаю ракет С-400

Инцидент с зенитными управляемыми ракетами систем С-400, которые оказались повреждены во время транспортировки в Китай и позднее уничтожены, глобально не отразится на военно-техническом сотрудничестве Москвы и Пекина, рассказал «Известиям» главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Ранее 18 февраля гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что судно, которое везло ракеты для С-400 в рамках контракта с Китаем, попало в шторм и ракеты оказались повреждены во время их транспортировки из порта Усть-Луга (Ленинградская область). Капитан принял решение вернуть судно в Россию. В настоящее время изготавливаются новые ракеты взамен уничтоженных, добавил Чемезов.

«Это не мелкий инцидент, но глобально он никак не отразится. Было бы хуже, если бы мы поставили эти поврежденные ракеты. Это бы точно испортило отношения. А так получается задержка, но с другой стороны, это форс-мажор. То есть с точки зрения коммерческой, c точки зрения партнерских отношений, в которых мы находимся с Китаем, тот порядок действий, который был выбран, предложен и реализуется, самый правильный», — пояснил Корнев.

Эксперт напомнил, что Китай входит в пятерку партнеров России по военно-техническому сотрудничеству. Поэтому не имело смысла рисковать с поставкой продукции, степень повреждения которой неизвестна.

«Мы поставили в Китай С-400, это одна из первых стран, которая получила С-400 на экспорт из России. Еще 2–3 года назад поставка С-400 кому-либо еще только обсуждалась, а Китай их уже получил. Они провели стрельбы, испытания, С-400 у них уже принимается на вооружение. Я думаю, что до 2020 года они освоят эту технику и она встанет на вооружение», — заключил Корнев.

Также он добавил, что Россия поставляет авиационные двигатели в Китай и практически все современные китайские самолеты летают на российских авиационных двигателях.

После заключения в 2014 году Россией контракта с Китаем на поставку не менее шести дивизионов С-400 на сумму свыше $3 млрд российскими ПВО заинтересовались Турция, Индия и Саудовская Аравия.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года, экспортное название «Триумф». По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа».