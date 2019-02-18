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Названо место выступления Путина с посланием Федеральному собранию

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 20 февраля в 12.00 в Гостином дворе, сообщает пресс-служба Кремля. 

Транслировать речь будут в прямом эфире телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал. 

Депутаты Госдумы называли прогнозируемые темы, которые российский лидер может затронуть. По их мнению, это — ход реализации нацпроектов, повышение качества жизни, улучшение экологии и другие важные вопросы.

Путин выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз (последний раз — 1 марта 2018 года).

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