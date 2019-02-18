Названо место выступления Путина с посланием Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 20 февраля в 12.00 в Гостином дворе, сообщает пресс-служба Кремля.

Транслировать речь будут в прямом эфире телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.

Депутаты Госдумы называли прогнозируемые темы, которые российский лидер может затронуть. По их мнению, это — ход реализации нацпроектов, повышение качества жизни, улучшение экологии и другие важные вопросы.

Путин выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз (последний раз — 1 марта 2018 года).