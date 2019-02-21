Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях. По мнению министра, обвала курса нацвалюты в ближайшее время ждать не стоит, а процентные ставки достаточно высоки, чтобы приносить инвестору доход.

Россияне действительно сохраняют интерес к инвестициям, несмотря на стагнацию реальных располагаемых доходов. Согласно последнему опросу ВЦИОМа о наличии сбережений (ими считается, в среднем, сумма от 400 тыс. рублей), накопления есть у 36% наших сограждан. Интересно отметить, что среди «надежных» средств вложений 46% опрошенных назвали недвижимость, 29% — счета в банке, 27% — накопления в наличной форме, и еще 14% выбрали покупку золота и драгоценностей. Вложиться в акции компаний хотели лишь 7%. Предлагаю проанализировать каждый из перечисленных способов накопления, исходя из экономического смысла и баланса риска и доходности.

Недвижимость. По данным Росстата, c 2013 года в реальном выражении первичная недвижимость обесценилась более чем на 30%, а вторичная — на 35%. В долларовом выражении цены из-за девальвации 2014 года просели более чем вдвое. Причины падения просты: с финансовой точки зрения цена недвижимости как актива проистекает из величины денежных потоков от ее аренды или от ожидания доходов в будущем, если она, к примеру, еще не построена. Поскольку в России зарплаты чаще всего номинированы в рублях, то и недвижимость корректно оценивать в национальной валюте и не надеяться, что она спасет вас от девальвации. Также она уязвима к падению реальных доходов. Таким образом, сейчас российская недвижимость как актив выглядит не очень привлекательно, а покупка ее в долларах бессмысленна. Если и сберегать этим способом, то лучше в рублях.

Вклады. Последние десять лет доля валютных вкладов колебалась между 33% и 13% от общего объема депозитов физлиц. Сейчас она составляет примерно 22%. Реальные ставки (за вычетом долгосрочной цели по инфляции ФРС в 2%) валютных вкладов на срок свыше года в крупнейших банках составляют до 1,4% годовых. Это гораздо ниже реальной доходности по рублевым вложениям в крупных банках (она составит 2,9%). Центробанк таргетирует инфляцию с конца 2014 года и достиг в этом существенных успехов. Сомнений в достижении долгосрочной цели в 4% в начале 2020-го нет, даже несмотря на повышение НДС до 20% в этом году. С другой стороны, премия за риск, связанная с санкциями, в рублевой доходности 1,5 п.п. — объективно слишком мала (она заложена в проценты по вкладам). Таким образом, если у вас не планируется существенных расходов в российской валюте (например — покупка недвижимости, погашение кредитов и тому подобное), накапливать на депозитах стоит в рублях.

Наличные. По опросам ВЦИОМа, в рублевой наличности сберегает 70% любителей бумажного кэша, а в валюте (преимущественно в долларах) 30%. Если хранить деньги в наличной форме, они будут обесцениваться. Очевидно, что доллар США выглядит привлекательнее. Вместе с тем, если требуется накопление на независящую от курса американской валюты крупную покупку, то можно сделать выбор в пользу рубля. Расходы на комиссии при обмене и курсовые риски с лихвой нивелируют более низкую инфляцию.

Золото. Драгметаллы с инвестиционной точки зрения воспринимаются как инструмент, защищающий от долларовой инфляции. Вместе с тем расходы на комиссии и разного рода дополнительные издержки, а также более высокая курсовая волатильность делают этот инструмент непривлекательным для сбережений. По крайней мере, как основной способ накоплений.

Акции. Ряд исследований показывает, что в долгосрочной перспективе, несмотря многочисленные кризисы и девальвации, диверсифицированный портфель акций компаний по доходности обгоняет и недвижимость, и вклады, и облигации, и ослабление рубля. Тем не менее, рублевые или долларовые акции — очень волатильный в краткосрочной перспективе инструмент. Сбережения со сроком на 1–3 года могут привести к потере капитала. Как, впрочем, и к сверхдоходности. Для устойчивого положительного результата может потребоваться 10 лет и более.

Преимущество при инвестировании получает тот человек, который знает, какая сейчас стратегия у Центробанка. Именно на нее нужно опираться, когда делаешь выбор, куда вкладывать свои деньги. Сейчас цель регулятора — это снижение инфляции через ключевую ставку, а не сохранение курса российской валюты на каком-то определенном уровне. Многие до сих пор ошибочно делают свой выбор, глядя на рубль и доллар. Такая стратегия была оправдана, когда в России был фиксированный курс, так называемый коридор. Сейчас российская валюта плавает, ЦБ не собирается ее сдерживать. А вот инфляции он не даст сильно вырасти.

Автор — финансовый аналитик

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