Беглов вернулся в состав Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал 18 февраля указ о включении врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в состав Совета безопасности страны. Документ был опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — отмечено в документе.

Ранее Беглов уже был членом Совбеза, когда исполнял обязанности полпреда России в Северо-западном административном округе с декабря 2017 по октябрь 2018 года.

В октябре 2018 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, а в ноябре президент Путин исключил его из Совбеза.