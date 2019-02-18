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Всех пострадавших от хлора в Нижнем Новгороде выписали из больницы

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Из больницы выписали всех пострадавших в результате отравления парами хлора в бассейне фитнес-клуба в Нижнем Новгороде. Ситуацию с их лечением, а также разбирательство причин случившегося контролирует лично губернатор Глеб Никитин.

Во время ЧП в элитном фитнес-клубе на улице Горького 6 февраля пострадали 10 человек, в том числе шестеро детей. Как уточняет ИА «НьюсНН», на месте работали две бригады медицины катастроф и три бригады скорой помощи.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

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