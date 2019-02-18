Диетолог рассказала об опасных для жизни объемах талии

Существенное превышение нормальных показателей объема талии является признаком развития или наличия ряда заболеваний. Об этом в беседе с НСН заявила диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

По мнению специалиста, если объем талии существенно превышает нормальные показатели, то это может быть признаком развития или наличия абдоминального ожирения, формирующейся инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета второго типа. Также не исключаются риски по ишемической болезни сердца, онкологии и в перспективе — деменции. В связи с этим специалист отметила необходимость следить за окружностью талии. Также Королева напомнила о том, что для мужчин и женщин действуют разные стандарты.

«Если объем талии у представителя сильной половины человечества начинает превышать 94 см, то тут уже и начинает формироваться тот самый риск в виде абдоминального жира. А если сантиметровая ленточка останавливается на цифре 102 см, то это уже метаболический синдром. У женщин талия должна быть не более 80 см», — заявила эксперт и добавила, что чем больше человек «носит» свой излишний вес, тем меньше становится его зона головного мозга — гиппокамп, что приводит к зоне риска болезни Альцгеймера и последующей деменции. В связи с этим Королева подчеркнула важность информирования людей о необходимости правильно питаться и заниматься физической активностью.

14 февраля Роспотребнадзор предложил воспользоваться опытом Японии в борьбе с ожирением. Там граждан с талией, окружность которой превышает 90 см, принудительно отправляют худеть, в то время как их работодателям выписывают штрафы. У мужчины талия не должна быть более 90 см, у женщин — 80 см.