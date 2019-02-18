Представитель Саши Скула отреагировал на новость о смерти артиста

Представитель российского рэпера Саши Скула опроверг информацию о его смерти, которая ранее появилась в официальном аккаунте исполнителя в соцсети «ВКонтакте».

«Информация не соответствует действительности», — приводит его слова РЕН ТВ.

При этом в группе артиста в соцсетях до сих пор висит сообщение следующего характера: «Сегодня в 12:11 мск остановило свой ход сердце Саши». Поклонники уже начали приносить свои соболезнования.

Саша Скул (настоящее имя Тагир Маджулов) родился в городе Братске 2 июня 1989 года. Он был участником группы «Коба ЧоК» и «Бухенвальд Флава». В 2016 году вышел его первый сольный альбом «Пламень». После этого музыкант успел выпустить еще три альбома, а также был участником Versus Battle.