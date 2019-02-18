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Аршавин забрал у супруги автомобиль своей матери

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Жалоба супруги экс-футболиста Андрея Аршавина Алисы касается автомобиля, который находится в собственности матери спортсмена, заявил 18 февраля адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Алисы Аршавиной в бракоразводном процессе.

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11 февраля стало известно, что женщина обратилась в полицию Санкт-Петербурга с жалобой на угрозы футболиста. Кроме того, Добровинский рассказал, что Аршавин забрал у супруги автомобиль и потребовал от нее €1 млн. Сам футболист отказался комментировать обращение Аршавиной в полицию.

«Машина не принадлежит Аршавину. Она, как и все остальное в его жизни, принадлежит его маме. Это не раздел имущества. Эта машина была предоставлена господином Аршавиным его супруге, чтобы она возила в ней своих детей и его ребенка. А потом приехали шесть человек, отобрали ключи, потом машину — вот и всё», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя защиты.

Футболист Андрей Аршавин и журналистка Алиса Казьмина поженились в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь Есения. 5 января 2019 года Аршавина объявила о разводе. У Аршавина также есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.

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