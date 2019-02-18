Омбудсмен призвал самозанятых перейти на безналичный расчет

Безналичный расчет не является проблемой даже для небольших торговых точек. Об этом в эфире НСН заявил гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков.

«Я думаю, что само движение к тому, чтобы уходить от наличных расчетов, — правильное. Там, где есть наличные деньги, есть риск коррупционных схем, то есть появляется желание уйти в серую часть рынка. Поэтому нужно двигаться в направлении безналичного расчета», — заявил он.

Омбудсмен добавил, что переход на безналичный расчет можно сравнить с внедрением онлайн-касс. По его словам, несмотря на опасения, тогда не оправдался ни один сложный сценарий, поэтому «все смогут справиться и в этом случае, включая небольшие торговые точки», считает эксперт.

Вместе с тем Ермаков указал на сложность восприятия нововведения населением, в особенности в дальних регионах страны, небольших городах и сельских поселениях.

«Там, конечно, очень слабое понимание безналичного расчета, да и мотивация не очень прослеживается. Вот эта проблема самая главная. Именно она будет определять успех или неуспех всей этой процедуры», — заявил специалист.

Уполномоченный по правам малого и среднего бизнеса также напомнил о том, что запущен процесс по легализации самозанятых, также являющийся важным фактором по переходу на безналичный расчет.

«Если он даст положительный результат и люди поймут, что нужно входить в белую зону, легализовать все свои доходы, то никаких проблем с переходом на карты тоже не будет», — заключил он.

Обсуждение поправок, предусматривающих поэтапное распространение возможности принимать к оплате банковские карты, началось в 2018 году. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о планах правительства отложить срок, по которому все торговые точки и интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты, на полтора года. Таким образом, требование будет обязательно к исполнению с 1 января 2023 года. Ранее нововведение должно было вступить в силу с 1 июля 2021 года.