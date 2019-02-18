Стало известно о смерти рэпера Саши Скула

В официальной группе российского рэпера Саши Скула появилось сообщение о его смерти. По имеющимся данным, 29-летний артист скончался около полудня в понедельник, 18 февраля.

«Сегодня в 12:11 по мск остановило свой ход сердце Саши», — говорится в сообщении.

Другие обстоятельства произошедшего пока неизвестны. В комментариях поклонники творчества музыканта уже начали приносить свои соболезнования.

Саша Скул (настоящее имя Тагир Маджулов) родился в городе Братске 2 июня 1989 года. Он был участником группы «Коба ЧоК» и «Бухенвальд Флава». В 2016 году вышел его первый сольный альбом «Пламень». После этого музыкант успел выпустить еще три альбома, а также был участником Versus Battle.