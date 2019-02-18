Поезд столкнулся с пожарной машиной в Алтайском крае

Пожарный автомобиль попал под поезд в Алтайском крае. Машина заглохла на железнодорожных путях.

По данным МЧС, пожарная машина возвращалась с тушения. Пересекая железнодорожные пути, спецтранспорт заглох. Водитель включил фонари, чтобы автомобиль было видно издалека. Машинист приближавшегося поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате состав протаранил автоцистерну, пишет altapress.ru.

В результате ДТП пострадавших нет. Из-за происшествия произошла задержка двух пассажирских поездов.