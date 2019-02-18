Кассир банка похитила 13 млн рублей и всё проиграла в казино

Волгоградский облсуд вынес приговор 41-летней жительнице Котово, которая обвиняется в хищении 12,8 млн рублей из банка, где она работала старшим кассиром.

Преступления совершались с февраля 2017-го по март 2018 года. В ходе судебного следствия дама полностью признала свою вину, рассказав о своей игромании. Похищенные деньги женщина использовала для пополнения электронных кошельков, а уже оттуда переводила на счета электронных казино.

Сначала она просадила украденные деньги, а затем ее разоблачили правоохранители, передает ресурс «НовостиВолгограда.ру». Женщина получила три года лишения свободы.

Ранее в Хабаровске мошенник проиграл в виртуальных казино все сбережения пенсионера. Мужчина втирался в доверие к пожилым людям, после чего похищал их деньги. Он успел обмануть пятерых человек.