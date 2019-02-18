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Для бездомных собак в Тюмени закупят 10 т сухого корма

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В Тюмени объявлен аукцион на закупку сухого корма для собак, которые содержатся в приюте. Муниципальное учреждение «ЛесПаркХоз» планирует приобрести 10 т еды для животных.

По данным портала госзакупок, 8 т корма предназначаются для взрослых собак, еще 2 т корма необходимо приобрести для щенков. Около 300 кг сухого корма закупят для кошек. Поставки корма по заявке будут проходить до 30 сентября 2019 года. Начальная стоимость контракта составляет 1 млн рублей. Об этом пишет портал «Наш город».

В учреждении уточнили, что в 2018 году было отловлено порядка 2,2 тыс. бродячих животных. Около 45% из них обрели новых хозяев. Для сравнения, в 2017 году из 1,3 тыс. животных только 400 забрали новые владельцы.

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