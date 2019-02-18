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Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»

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Подвиги испанцев, которые воевали на стороне Гитлера, воспела газета ABC.

Бойцы «Голубой дивизии» представлены в статье героями Восточного фронта. Описано, как испанские фашисты отважно сражались под Ленинградом.

Статья в испанском издании вышла в год 75-летия полного снятия блокады.

Многие читатели назвали героизацию «Голубой дивизии» позором. Испанцы помогали нацистам совершать преступления против человечества. В «Голубой дивизии» состояли в общей сложности 47 тыс. добровольцев.

Испанцы участвовали в боях на территории СССР до осени 1943 года. 12 октября 1943-го Франко подписал приказ о выводе «Голубой дивизии» с фронта.

Автор статьи пишет о выходе Испании из Второй мировой войны с сожалением.

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