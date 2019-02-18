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Дело возбудили после убийства посетителя бара в Севастополе

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Уголовное дело возбуждено по факту убийства в одном из баров в Севастополе. Преступление было совершено в заведении в Гагаринском районе города. Подозреваемым является 41-летний мужчина.

Правоохранительные органы считают, что именно он нанес ножевые ранения двум другим посетителям бара. Один из них скончался на месте, другой находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать троих инициаторов конфликта. Один из них, как предполагается, и наносил удары ножом. Роли других предстоит установить следствию. Что послужило причиной конфликта, пока не уточняется.

В ближайшее время следствие подаст ходатайство в суд об избрании меры пресечения в отношении главного подозреваемого, сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что на открытии одного из баров на Земляном Валу в Москве бармен убил пьяного клиента. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Бармена задержали.

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