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Мину времен войны обнаружили в городском парке Балтийска

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В городском парке Балтийска Калининградской области нашли мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас калибром 81 мм находился недалеко от центральной аллеи.

Мобильная группа разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредила опасный предмет. Флотские саперы извлекли мину из-под земли и вывезли ее на полигон «Хмелевка» для уничтожения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ЗВО по БФ.

В начале февраля минометную мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Бежицком районе Брянска. Ее нашли во дворе дома на улице Делегатской. Сразу после сигнала на место выехали специалисты пожарно-спасательного центра.

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