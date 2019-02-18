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Открытые детские первенства по шахматам проходят в Пскове

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В Пскове начались открытые городские первенства среди юношей и девушек по шахматам. Они являются отборочными состязаниями, во время которых определятся участники первенства Псковской области.

Как рассказали Псковской ленте новостей в региональной федерации шахмат, первенства организовали городской комитет по физкультуре и спорту, делам молодежи и сама шахматная федерация.

Соревнования проходят в два этапа. Это связано с тем, что в городе не нашлось помещения, в котором могут играть сразу все возрастные группы. На первом этапе на старт вышел 61 шахматист в возрастных группах до девяти лет, 11 лет и 17–19 лет.

Ранее эксперты определили приоритеты российских родителей при выборе секций и кружков для детей. Как выяснилось, предпочтение отдают занятиям борьбой, футболом и бегом. Наименее распространены секции по плаванию, шахматам и баскетболу.

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