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Инцидент произошел у берегов Гибралтара между испанским и британскими судами

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Фото: twitter.com/Daniel Ferro (@Gibdan1)
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Испанский военный корабль Tornado пытался отогнать британские коммерческие суда из вод возле британской территории на Пиренейском полуострове — Гибралтара, передает Reuters.

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Инцидент произошел 17 февраля. «Глупые игры, в которые играют те, кто не принимает неоспоримый британский суверенитет над водами вокруг Гибралтара, являются всего лишь попыткой доставить неприятности», — заявили гибралтарские власти.

После того, как корабль Испании приказал сняться гражданским судам с якоря, он проплыл вдоль побережья с готовым к бою оружием, сообщает телеканал «Звезда». Однако экипажи британского флота не выполнили указание испанских военных моряков и отказались удалиться. Когда к месту инцидента прибыли британские военные корабли, испанский корабль скрылся.

18 февраля МИД Испании прокомментировал инцидент. Судно «выполняло в этих водах миссии, которые ему поручены и соответствуют обычному порядку», отметили в ведомстве.

«Tornado заметило, что некоторые суда в этом районе не действовали в соответствии с данным правом мирного прохода, и указало им на данное несоблюдение», — цитирует ТАСС сообщение.

1 февраля британский премьер-министр Тереза Мэй назвала абсолютно недопустимым то, что Гибралтар назван колонией в подготовленном проекте соглашения о безвизовом режиме между Великобританией и Европейским союзом (ЕС).

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