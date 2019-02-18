Инцидент произошел у берегов Гибралтара между испанским и британскими судами

Испанский военный корабль Tornado пытался отогнать британские коммерческие суда из вод возле британской территории на Пиренейском полуострове — Гибралтара, передает Reuters.

Инцидент произошел 17 февраля. «Глупые игры, в которые играют те, кто не принимает неоспоримый британский суверенитет над водами вокруг Гибралтара, являются всего лишь попыткой доставить неприятности», — заявили гибралтарские власти.

После того, как корабль Испании приказал сняться гражданским судам с якоря, он проплыл вдоль побережья с готовым к бою оружием, сообщает телеканал «Звезда». Однако экипажи британского флота не выполнили указание испанских военных моряков и отказались удалиться. Когда к месту инцидента прибыли британские военные корабли, испанский корабль скрылся.

18 февраля МИД Испании прокомментировал инцидент. Судно «выполняло в этих водах миссии, которые ему поручены и соответствуют обычному порядку», отметили в ведомстве.

«Tornado заметило, что некоторые суда в этом районе не действовали в соответствии с данным правом мирного прохода, и указало им на данное несоблюдение», — цитирует ТАСС сообщение.

1 февраля британский премьер-министр Тереза Мэй назвала абсолютно недопустимым то, что Гибралтар назван колонией в подготовленном проекте соглашения о безвизовом режиме между Великобританией и Европейским союзом (ЕС).