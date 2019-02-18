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В Европе отказались от Sukhoi Superjet

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Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от использования российских самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100). Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний.

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По данным издания, CityJet возвращает все семь судов, полученные в лизинг в 2016-2017 годах, группе «ВЭБ.РФ». Из раздела «Флот» на сайте авиакомпании исчезло упоминание о лайнерах. CityJet была единственной европейской организацией, эксплуатирующей российские SSJ-100.

Реакция производителя

Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) пока не подтвердил информацию об отказе ирландской компании от эксплуатации лайнеров.

Планы правительства

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в свою очередь сообщил, что Россия предварительно договорилась о передаче SSJ-100 авиакомпании из Словении. По его словам, CityJet  решила отказаться от них, поскольку не смогла найти качественную бизнес-модель с использованием лайнеров. Мантуров также подчеркнул, что решение ирландского перевозчика не связано с претензиями к качеству самолетов или их обслуживанию.

Мнение экспертов

Ведущий специалист центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко в беседе с «Известиями» указал на две возможные причины, из-за которых перевозчик мог отказаться от новейшего российского самолета. По его словам, либо в компании были разочарованы экономикой «суперджета», либо лайнер не подошел под маршрутную сеть по размерности: то есть им нужен был самолет либо большего, либо меньшего размера.

Sukhoi Superjet 100 — это первый гражданский самолет, произведенный в России. Воздушное судно способно совершать перелеты на расстояние до 4,6 тыс. км и обладает вместимостью 98 пассажиров. Производство таких лайнеров началось в 2011 году.

22 декабря президент ГСС Александр Рубцов сообщил, что компания может прекратить сотрудничество с CityJet в 2019 году из-за смены ирландским перевозчиком бизнес-модели.

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